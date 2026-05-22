<BR \/>Gegen 20 vor 3 Uhr ging bei der Bozner Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr von Neumarkt der Alarm ein. Auf der Südspur der A22 – kurz nach der Ausfahrt bei Neumarkt – sollen mehrere Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt gewesen sein. Insgesamt waren es vier Autos, die auf der Überholspur ineinander gefahren sind. <BR \/><BR \/>Ersten Informationen zufolge waren mindestens sechs Erwachsene und sechs Kinder am Unfall beteiligt. Sie alle haben leichte Verletzungen erlitten. <BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte eilten sofort zum Ort des Geschehens, um die Unfallstelle zu sichern. Der Straßenabschnitt musste gesperrt werden, bis alle Beteiligten in Sicherheit gebracht und die Fahrzeuge geräumt wurden – zwei davon waren nicht mehr befahrbar, weshalb sich die Aufräumarbeiten in die Länge zogen. Mittlerweile ist die Unfallstelle aber wieder offen.<BR \/><BR \/>Aufgrund des <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/achtung-ab-heute-starker-reiseverkehr-in-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ohnehin hohen Verkehrsaufkommens<\/a> bildete sich rasch ein langer Rückstau – nun dürfte er sich wieder auflösen. Zeitweise waren es bis zu zwölf Kilometer Stau und eine zusätzliche Fahrzeit von 75 Minuten, wie die Online-Plattform <b> <a href="https:\/\/verkehrsinfos.it.\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">verkehrsinfos.it<\/a><\/b> informiert. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr von Neumarkt und der Berufsfeuerwehr auch das Weiße Kreuz und die Straßenpolizei.