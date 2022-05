A4: Zusammenstoß zwischen Lieferwagen und Pkw fordert 4 Tote

Wie italienische Medien berichten, hat sich der Zusammenstoß auf der A4 zwischen den Mautstellen Marcallo-Mesero und Arluno ereignet.Bei den Todesopfern handelt es sich ersten Angaben zufolge um 2 30-jährige und einen 35-jährigen Mann. Das Alter des vierten ist noch nicht bekannt.Nach einer ersten Rekonstruktion wird vermutet, dass sich der Zusammenstoß bei einem Überholmanöver zwischen dem Pkw und dem Lieferwagen, in dem sich einige der getöteten Männer befanden, ereignet hat.Um die Rettungsarbeiten zwischen den Mautstellen auf der Autobahn zu ermöglichen, wurden die Fahrspuren in beiden Richtungen gesperrt.Nach dem Unfall bildeten sich in beiden Richtungen Warteschlangen.Im Einsatz standen 5 Krankenwagen, ein Rettungswagen, 2 Notarzthubschrauber sowie die Feuerwehr des Provinzkommandos Mailand.