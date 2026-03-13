<BR \/>„Wir setzen uns seit Langem dafür ein, dass Südtiroler Studentinnen und Studenten ihre Fachhochschulabschlüsse künftig auch in Italien anerkennen lassen können; nun wird dieses Vorhaben endlich konkret umsetzbar“, freut sich Bildungslandesrat Philipp Achammer.<BR \/><BR \/>Zeitgleich wurden weitere zwei universitäre Bachelorabschlüsse - Internationale Wirtschaftswissenschaften und Kunstgeschichte - sowie fünf universitäre Masterabschlüsse - Angewandte Betriebswirtschaft, Biomedizin und Biotechnologie, Data Science, Religionswissenschaft sowie Weinbau, Önologie und Biotechnologie - verhandelt.<BR \/><BR \/>Die Verhandlungen der Gemischten Expertenkommission Italien-Österreich im Ministerium für Universität und Forschung fanden bereits im März vergangenen Jahres in Rom statt. Danach war auf diplomatischer und verwaltungstechnischer Ebene noch die Umsetzung der Verhandlungsergebnisse ausständig; dieser Prozess ist nun abgeschlossen.<BR \/><BR \/>Die Verhandlungen in Rom erfolgten vor knapp einem Jahr unter Beteiligung von Delegierten der Außenministerien und der Wissenschaftsministerien beider Länder, der ENIC-NARIC-Zentren (European Network of Information Centres, National Academic Recognition Information Centres in the European Union, Nationale Informationszentren für akademische Anerkennung) sowie der Universität Innsbruck und des Management Center Innsbruck MCI. Für die Südtiroler Landesverwaltung nahmen die Direktorin der Abteilung Bildungsförderung Rolanda Tschugguel und die Expertin für Anerkennungsfragen Cristina Pellini teil. <BR \/><BR \/><i>Die Anerkennung der vereinbarten Fachhochschultitel sowie der neu dazu gekommenen universitären Studientitel erfolgt über die Freie Universität Bozen.<\/i>