Ab heute: Ausgangssperre erst ab 23 Uhr

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Am Montagabend hatte der Ministerrat in Rom das nächtliche Ausgangsverbot gelockert und für die Gebiete mit mäßigem Corona-Risiko den Beginn der Sperrstunde von 22 auf 23 Uhr verlegt. Diese Maßnahme tritt am heutigen Mittwoch, 19. Mai, in Kraft.Auch die Südtiroler Landesregierung folgt diesen Vorgaben aus Rom, wie Landeshauptmann Arno Kompatscher auf der gestrigen Pressekonferenz ankündigte Ab 7. Juni soll die Ausgangssperre dann von 24 Uhr bis 5 Uhr gelten. Ganz fallen soll sie jedoch erst am 21. Juni. Einen Überblick über die nächsten Etappen der Lockerungs-Maßnahmen in Italien gibt es hier. Bereits ab heute gelten auch in Österreich neue Regeln. Der Einkaufsbummel in Innsbruck, zum Tanken über den Reschen: Dies alles ist nun – unter Einhaltung einiger Corona-Regelungen – wieder möglich. s+ zeigt es den Überblick. Unter anderem dürfen in Österreich nun Geimpfte, negativ Getestete und Geheilte ohne Quarantäne einreisen.Wie lange man nach einer Impfung oder einer Genesung wirklich vor Corona geschützt ist, erfahren Sie in diesem s+ Artikel

am