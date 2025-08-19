Betroffen waren sowohl der Abschnitt zwischen Brixen und Brenner als auch die Strecke auf Nordtiroler Seite zwischen Brenner und Steinach am Brenner. Seit dem 12. August, und damit während der gesamten Ferragosto-Woche, wurde der Zugverkehr vollständig eingestellt.<h3>\r\nSind weitere Unterbrechungen geplant?<\/h3> Grund für die Sperre waren umfangreiche Instandhaltungsarbeiten an der Infrastruktur sowie vorbereitende Maßnahmen für künftige Bahnprojekte. Während der Sperre wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen im Stundentakt eingerichtet. <BR \/><BR \/>Ob es in nächster Zeit zu weiteren längeren Unterbrechungen im Schienenverkehr kommen wird, ist noch unklar. Über mögliche Ausfälle in den kommenden zwei Jahren soll bei einer Besprechung im September entschieden werden. <BR \/><BR \/>Da es in diesem Jahr jedoch bereits häufig zu Bauarbeiten und damit verbundenen Einschränkungen kam, gehe man offenbar davon aus, dass Unterbrechungen künftig seltener werden.