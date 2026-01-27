Damit ging – pünktlich zu den Olympischen Spielen – ein zentraler Baustein des Mobilitätskonzeptes für die Bewerbe in Antholz wieder in Betrieb. Der Fokus liegt dabei auf einer umweltfreundlichen Anreise: Die Besucher sollen mit dem Zug anreisen und ab dem Bahnhof Olang mit Shuttlebussen weiterfahren.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig endete gestern der Schienenersatzverkehr. Der letzte Bus der Linie B400 verließ um 21.21 Uhr den Busbahnhof in Bruneck und fuhr direkt nach Brixen. <BR \/><BR \/>Bis zur Fertigstellung der Riggertalschleife starten und enden die Züge weiterhin in Franzensfeste. Bis dahin ist aufgrund der mit der Bahnsperre im Dezember 2024 verbundenen Fahrplanumstellung im oberen Pustertal sowie im Tauferer Ahrntal am Bahnhof Bruneck ein Aufenthalt der Züge und Durchreisenden von 15 Minuten vorgesehen.