Letzteres ist laut ÖAMTC jedoch nur erlaubt, wenn die Straße durchgehend mit Schnee oder Eis bedeckt ist. Außerdem sollte man beim Fahren mit angelegten Ketten auf Schneefahrbahn eine Geschwindigkeit von 50 km\/h nicht überschreiten.<BR \/><BR \/>Hierzulande gilt die Pflicht erst ab dem 15. November. Kein Wunder also, dass bei den Reifendiensten im Land Hochsaison herrscht. Die Sommerreifen werden abmontiert, die Winterreifen kommen aufs Fahrzeug. STOL-Reporter Ivo Zorzi holt sich bei Reifenhändler Markus Thurner die wichtigsten Tipps zum Thema.<BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="qQlctGt7"><\/video-jw>\n