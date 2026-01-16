Den Anfang machen die Zigaretten der Philip-Morris-Gruppe wie Marlboro, Chesterfield, oder Muratti – mit Erhöhungen von bis zu 30 Cent pro Packung. So steigt beispielsweise der Preis für Marlboro von 6,50 auf 6,80 Euro pro Packung. Das berichtet das italienische Online-Nachrichtenportal „La Repubblica“. <BR \/><BR \/>In den nächsten Tagen werden die Preiserhöhungen für alle anderen Marken veröffentlicht. Die Philip-Morris-Gruppe hat den höchsten Marktanteil in Italien.<BR \/><BR \/>Laut „La Repubblica“ werden die Erhöhungen, wie im Haushaltsplan vorgesehen, auch in den Jahren 2027 und 2028 fortgesetzt. Die für dieses Jahr erwarteten Einnahmen belaufen sich auf etwa 900 Millionen Euro.