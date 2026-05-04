<BR \/>Vor allem Verkehrsteilnehmer aus dem Überetsch und dem Etschtal müssen laut Behörden mit Verzögerungen rechnen. Wie der Straßendienst mitteilt, wird in diesem Bereich ein Verkehrsschild angebracht. Die Landesverkehrsmeldezentrale rechnet dennoch mit Stau. „Der Stau ist vorprogrammiert und kaum zu verhindern“, erklärt Koordinator Markus Rauch.<h3>\r\nNach Möglichkeit auf Öffis umsteigen<\/h3>Konkret ist nach dem Sigmundskroner Tunnel die erste Ausfahrt gesperrt, wodurch ein Abfahren in Richtung Leifers und Flughafen nicht möglich ist. Zudem wird die Fahrbahn in Richtung Autobahneinfahrt und Stadtzentrum nach der Ausfahrt nur einspurig geführt.<BR \/><BR \/>Die Verkehrsmeldezentrale empfiehlt, nach Möglichkeit auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Besonders der Zug gilt als zuverlässige Alternative, da auch Busse im Stau stehen können. Wer dennoch mit dem Auto unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen und frühzeitig aufbrechen.<h3>\r\nWeitere Verkehrseinschränkungen bei Vahrn und Bruneck<\/h3>Auch im Eisacktal kommt es zu Einschränkungen: Bei der Riggertalbrücke bei Vahrn werden die Instandhaltungsarbeiten fortgesetzt. In den kommenden Wochen stehen Abdichtungsarbeiten und Asphaltierungen an, die zeitweise zu Fahrbahneinschränkungen führen.<BR \/><BR \/>Ab Montag wird zunächst für rund drei Tage eine Spur in Richtung Bruneck gesperrt, in der darauffolgenden Woche ist die Gegenrichtung betroffen. Zusätzlich ist ab dem 18. Mai eine nächtliche Totalsperre der Brücke vorgesehen. Tagsüber soll der Verkehr hingegen regulär auf beiden Fahrspuren verlaufen.