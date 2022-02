Ab heute: Stürmischer Wind in Südtirol

In Südtirol ist ab dem heutigen Montag bis einschließlich Mittwoch mit teils stürmischem Wind zu rechnen – vor allem im Vinschgau, im Passeiertal und im Eisacktal, wie Landeswettermeteorologe Dieter Peterlin STOL gegenüber betont.Oberhalb von 3000 Metern Meereshöhe kann es sogar Windspitzen von bis zu 170 Stundenkilometern geben.Das sei der Ausläufer der Sturmtiefs „Ylenia“, „Zeynep“ und „Antonia“, die in Deutschland für mehrere Todesopfer sorgten „Hier in Südtirol sind wir vor diesen Sturmtiefs vor allem wegen der hohen Berge etwas geschützt“, so Peterlin.

stol