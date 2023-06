Ab heute: Vinschger Bahnlinie abends und an Wochenenden gesperrt

Abschnitt Meran-Töll ab Herbst wieder offen

Ab 5. Juni: Bahnverkehr bleibt an Werktagen, Montag bis Freitag, aufrecht

Fahrpläne vom 5. Juni bis Ende 2023: die Details

Neue Vinschger Bahn ab 2025

3 Mammutaufgaben gilt es in den kommenden Monaten zu bewältigen, damit danach die neuen elektrischen Züge durch den Vinschgau rollen können: die Fertigstellung der Tunnels im Abschnitt Meran-Töll, das Aufstellen der mehr als 1500 Masten für die Oberleitung und nicht zuletzt das Thema Fahrpläne und Logistik für die Beförderung der Fahrgäste und Fahrräder.Die Fahrpläne dafür stehen bereits fest: Zum einen gilt es, den straffen Zeitplan für die Bauarbeiten zu berücksichtigen, andererseits soll der Zugverkehr so weit wie möglich, speziell für Berufspendler und Schüler, gewährleistet bleiben.Der Abschnitt Meran-Töll wird im Herbst 2023 wieder für den Bahnverkehr freigegeben, die Bauarbeiten in den Tunnels werden bis dahin abgeschlossen sein. In der Zwischenzeit leisten Busse weiterhin den Ersatzdienst zwischen Meran und Töll.Am 5. Juni beginnen die Bauarbeiten zum Aufstellen der Masten für die Oberleitung entlang der knapp 60 Kilometer langen Bahnlinie zwischen Meran und Mals. Der Zugverkehr bleibt an Werktagen, von Montag bis Freitag, tagsüber aufrecht. Spätabends und an den Wochenenden hingegen wird die gesamte Bahnlinie komplett gesperrt.An Werktagen, von Montag bis Freitag, entfallen die letzten 3 Abendzüge in Richtung Mals sowie die letzten 2 Abendzüge in Richtung Töll/Meran, sie werden durch Busse ersetzt. Dasselbe Fahrplanmuster gilt auch für die Samstage, Sonntage und für den Feiertag im Zeitraum 12. bis 20. August.An allen anderen Samstagen, Sonn- und Feiertagen bis Jahresende wird der Bahnverkehr im Vinschgau hingegen gänzlich eingestellt. Um das Fahrgastaufkommen zu bewältigen, wird an diesen Tagen ein durchgehender, meist halbstündlicher Schienen-Ersatzdienst zwischen Meran und Mals bereitgestellt: Abfahrten am Bahnhof Mals zwischen 4:50 Uhr und 21:00 Uhr, Abfahrten am Bahnhof Meran zwischen 5:30 Uhr und 22:52 Uhr.Bei den Zwischenhalten bedienen diese Ersatzbusse (Linie B250) nur die Bahnhöfe Goldrain, Schlanders, Laas und Spondinig. In den übrigen Ortschaften halten sie an einzelnen Haltestellen entlang der Vinschger Staatsstraße bzw. in den Ortszentren.Ab 2025 wird die neue Vinschger Bahn dann ihre Fahrt aufnehmen - nicht nur bis Meran, sondern in Zukunft geht’s direkt weiter bis nach Bozen, Richtung Brenner und ins Pustertal.