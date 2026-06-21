„Mit subtropischen Luftmassen aus dem Süden beginnt eine längere Hitzewelle mit Temperaturen teils über 35 Grad in den Tallagen, die bis weit in die nächste Woche hinein andauert“, berichtet Meteorologe Dieter Peterlin vom Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz: „Stellenweise bilden sich am Nachmittag und Abend auch stärkere Gewitter.“<BR \/><BR \/>„Wegen der anhaltenden extremen Temperaturen steht am Sonntag und Montag, 21. Juni und 22. Juni, im Warnlagebericht des Landeswarnzentrums die zweithöchste Warnstufe Orange“, erklärt der Direktor des Landeswarnzentrums Willigis Gallmetzer: „Bei extremer Hitze ist es wichtig, sich darüber zu informieren und darauf vorbereitet zu sein. Es gilt, sich und seine Mitmenschen zu schützen, um negative Auswirkungen auf die Gesundheit zu vermeiden. Das ist bei Aufenthalten im Freien nicht nur im Tal, sondern auch auf dem Berg zu beachten. Bei Veranstaltungen im Freien ist zudem auf lokale Gewitter zu achten.“<h3>\r\nVerhaltensempfehlungen bei extremen Temperaturen<\/h3>Hitze kann die Gesundheit gefährden. Besonders vulnerable Personengruppen, ältere und kranke Menschen und Kinder, sollten sich vor der Hitze schützen. Um anhaltende extreme Temperaturen gut zu überstehen, ist es wichtig, sich an grundlegende Empfehlungen zu halten: Es gilt, auf ausreichend Flüssigkeitszufuhr zu achten, am besten zwei bis drei Liter Wasser oder andere ungezuckerte Getränke sowie leichte Nahrung zu regelmäßigen Essenszeiten zu sich zu nehmen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1326018_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Aufenthalt in der prallen Sonne während der heißesten Tageszeit ist zu vermeiden. Körperliche Anstrengungen sollen während der heißesten Stunden unterlassen werden. Dies gilt auch für Ausflüge und Aufenthalte im Freien in höheren Lagen, dort ist die Sonneneinstrahlung stärker, was zu einem höheren Risiko für Sonnenbrand und Hitzschlag führen kann.<BR \/><BR \/>Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte nicht vergessen, sich mit ausreichend Wasser zu versorgen. Für dieses Wochenende steht auf der Brennerautobahn starkes Verkehrsaufkommen („bollino rosso“) bevor.<BR \/><BR \/>Wohnungen sollten untertags vor direkter Sonneneinstrahlung durch das Schließen von Jalousien und Rollläden geschützt und in der Nacht und in den frühen Morgenstunden durchlüftet werden.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter lesen Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>