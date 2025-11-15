Ab heute gilt in der Stadt Bozen und auf der Brennerautobahn Winterausrüstungspflicht – im restlichen Land hingegen nur bei winterlichen Verhältnissen. <BR \/><BR \/>Trotzdem wird dazu geraten, schon im Herbst Winterreifen zu montieren: Bei Bodentemperaturen unter 7 Grad sind diese viel sicherer.<BR \/><BR \/>Die Regelung bleibt bis einschließlich 15. April in Kraft. In diesem Zeitraum müssen Fahrzeuge entweder mit Winterreifen ausgestattet sein oder geeignete Schneeketten mitführen, die bei entsprechenden Bedingungen montiert werden können.