TV-Umstellung: Ab jetzt Sendersuchlauf starten

Diese Umstellung beginnt am heutigen Dienstag im Obervinschgau (siehe Grafik), wo ein Sendersuchlauf notwendig ist, und wird dann schrittweise auf alle anderen Gebiete Südtirols ausgedehnt.Schon am Mittwoch ist dann ein weiterer Sendersuchlauf notwendig – und zwar landesweit für alle Fernsehgeräte: für die Umstellung auf die hochauflösende HD-Qualität.Ab Mittwoch verbreitet die RAS in Südtirol alle Fernsehprogramme in HD-Qualität. Damit wird das Fernsehbild noch schärfer. Das bedeutet: Morgen werden die Südtiroler beim Einschalten des Fernsehers aller Voraussicht nach ein schwarzes Bild bei den RAS-Programmen (ORF, ZDF, Schweizer Fernsehen, 3-sat, usw.) vor sich haben. Und zu lesen ist dann: „Kein Signal“.Wenn beim Fernsehgerät eingestellt ist, dass der Suchlauf automatisch abläuft, so erfolgt im Hintergrund der Suchlauf und der Fernseher findet die neuen Programme von Programmplatz 86 bis 99 automatisch. Ansonsten muss der Suchlauf manuell gestartet werden – und dies wird bei vielen Bürgern der Fall sein, sagt RAS-Generaldirektor Georg Plattner. Dabei steigt man über „Menü“ ein, klickt danach „Einstellungen“, und in der Folge „Programmsuche“ oder „Programmeinstellungen“ an und startet dann den „automatischen Suchlauf“, sagt Plattner.Wenn bei der Sendersuche ein Passwort eingegeben werden muss, so lautet dies meist 1234 oder 0000, sagt Plattner. Und auch in diesem Fall gilt: Alle RAS-Programme werden in der Folge auf den automatischen Programmplätzen zwischen 86 und 99 zu finden sein. Neu hinzu kommt ORF Sport+, ZDF neo wird künftig ganztätig ausgestrahlt und nicht mehr nur abends.Auch die RAI strahlt ab Mittwoch einige Programme nur mehr in HD aus – wie RAI4, RAISport+, ebenso RAI5, RAI Movie, RAI Yoyo oder RAI History , ebenso Mediaset (TGCOM24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, usw.)Bei der Umstellung, die hingegen schon am heutigen Dienstag startet, handelt es sich um eine Anpassung, die zonenweise vorgenommen wird (siehe Grafik) – eine Umstellung auf die neuen Fernsehsendekanäle. „In ganz Italien wurden neue Frequenzen zugewiesen, deshalb müssen wir auch in Südtirol über 400 Sendegeräte auf die neuen Frequenzen einstellen“, erklärt Plattner. Das bedeutet für die Besitzer von Fernsehgeräten: Sie müssen erneut einen Suchlauf starten. Im Großraum Bozen wird dies beispielsweise am 4. November sein (siehe Grafik).Ab Jänner 2022 werden auch die gesamtstaatlichen Fernsehprogramme auf die neuen Sendekanäle umgestellt.Notwendig sind diese Umstellungen, weil in ganz Europa der neue Mobilfunkstandard 5G eingeführt wird. Innerhalb 2022 müssen einige derzeit für die terrestrische Fernsehübertragung genutzte Frequenzen frei gemacht werden, heißt es auf der Homepage der RAS. Damit alle Fernsehprogramme über die restlichen Frequenzen ausgestrahlt werden können, wird ein effizienterer Fernsehstandard in ganz Italien eingeführt. Die Umstellung auf den neuen Fernsehstandard DVB-T2 mit der Kodierung HEVC erfolgt bis 2023 in mehreren Schritten.

hof