Aufgrund von Instandhaltungsarbeiten am Schienennetz kommt es vom 18. Juli bis zum 2. August zu Änderungen auf der Strecke zwischen Brenner und Verona. <BR \/><BR \/>Vorgesehen sind unter anderem die teilweise Erneuerung des ersten Gleises im Bahnhof Sterzing sowie die Installation eines Aufzugs am zweiten Bahnsteig. <BR \/><BR \/>Am Bahnhof Brenner hingegen werden verschiedene Gleisarbeiten sowie Anpassungen an Stromleitungen und Signalanlagen durchgeführt und neue, effizientere Beleuchtungselemente installiert. <h3>\r\nViele Verbesserungen<\/h3>Die Arbeiten sollen zur Verbesserung der Pünktlichkeit, Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit der Strecke sowie der Leistungssteigerung dienen und können nur bei Unterbrechung des Zugverkehrs durchgeführt werden. <BR \/><BR \/>Um die Auswirkungen auf die reisenden Fahrgäste so gering wie nur möglich zu halten, sei dieser Zeitraum festgelegt worden, heißt es in einer Aussendung.