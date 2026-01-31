Der Kindersommer für Grundschulkinder findet vom 22. Juni bis zum 7. August im Zentrum „Maria Heim“ und in der Mittelschule „Ugo Foscolo“ in Bozen statt. „Die Kinder halten sich viel im Freien auf, ein Ausflug pro Woche ist geplant und es wird sowohl Programm als auch freies Spiel angeboten“, so der Jugenddienst. <BR \/><BR \/><BR \/>Die Summer Weeks für 11-15jährige haben jeweils ein jugendspezifisches Thema - von Gaming, Film und Media, Musik und kreative Wochen. Die Anmeldungen beginnen am heute ab 19.30 h für die Summer Weeks und ab 20 Uhr für den KiSo. Die Kinder und Jugendlichen können wochenweise angemeldet werden. <BR \/><BR \/><BR \/>„Betreut werden die Kinder von einem geschulten Team. Jugendliche ab 18 Jahren können sich für den Kindersommer als Betreuer*in bis 8. Februar bewerben. Infos dazu gibt es auf der Homepage.“ <BR \/><BR \/>Nähere Infos gibt es im <a href="www.jd.bz.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="Jugenddienst Bozen">Jugenddienst Bozen<\/a> oder telefonisch 0471 972098 (nachmittags)