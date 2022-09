Ab morgen Anmeldung offen: Neuer Booster-Impstoff in Südtirol

Dr. Patrick Franzoni ist der stellvertretende Covid-Einsatzleiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes. - Foto: © DLife/LO

Patrick Franzoni: Die neuen Impfdosen bestehen zur Hälfte aus dem herkömmlichen Impfstoff, da er immer noch zu über 80 Prozent gegen schwere Verläufe wirkt, und zur anderen Hälfte aus einem an die Omikron-Variante angepassten Impfstoff. Studien haben gezeigt, dass dieser Impfstoff besser gegen die Omikron-Variante wirkt. Er wirkt aber nicht so sehr gegen die Ansteckung, sondern viel mehr gegen einen schweren Verlauf.Franzoni: Für die vierte Boosterimpfung mit dem neuen Impfstoff können sich die über 60-Jährigen, die über 12-Jährigen mit Vorerkrankungen, Schwangere, Ärzte und Pfleger anmelden. Vor allem jetzt, wo die Schule angefangen hat, sollten sich die 12-Jährigen mit Vorerkrankungen mit dem neuen Impfstoff impfen lassen. Wichtig ist aber, dass sich alle impfen lassen. Schwangere Frauen müssen sich nicht vormerken. Die Omikron-Variante ist sehr ansteckend und immer noch weit verbreitet.Franzoni: Es gibt kein Problem in der Impfstoffversorgung. Der Impfstoff kommt direkt aus Rom. Diese Woche gibt es 42.000 Impfdosen, danach kommen wöchentlich neue Dosen dazu. Es gibt mehr Impfstoff als Impfwillige.Franzoni: Wir halten uns an die Richtlinien, das heißt, die Risikopatienten haben Vorrang. Jetzt schauen wir, wie viele Menschen sich anmelden. Danach können wir dementsprechend reagieren.Franzoni: Es gibt keine Daten, die die Zukunft abbilden. Wir müssen alles genau beobachten, zum Beispiel jetzt die Entwicklung mit der Schulöffnung. In den nächsten 3 Wochen wissen wir mehr über das Infektionsgeschehen. Ganz wichtig ist es, dass sich die Risikopatienten ihrer Situation bewusst sind und sich bei eventuellen Symptomen schnell mit ihrem Hausarzt absprechen. Impfen bleibt aber wichtig.