Ab morgen stehlen wir Zukunft

Diesen Diebstahl an der Zukunft zeigt der jährlich neu berechnete Erdüberlastungstag an. Für Italien ist er morgen erreicht, am 19. Mai. Will heißen: Alles, was wir danach verbrauchen, nehmen wir den Kindern und weiteren Generationen weg: Boden, Wasser, Energie, Luft, Landschaft und vieles mehr.Sie werden uns in schlechter Erinnerung behalten, wenn sie später das geplünderte Konto sehen und voraussichtlich sogar die Schulden unseres Lebensstils begleichen müssen. Das freilich scheint den Allermeisten ziemlich egal. Tut schließlich nicht mir selbst, sondern anderen und den Späteren weh. Also her mit dem, was zu kriegen ist. Und munter weiter so! Nur ist immer deutlicher zu beobachten, wie dieser verschwenderische Lebensstil am Ast sägt, auf dem wir sitzen.Das zeigt nicht nur der rasante Klimawandel mit den bereits bekannten Folgen. Auch das vergiftete geistige Weltklima mit Kriegen und Terrorismus ist zu einem guten Teil darauf zurückzuführen, dass ein kleiner Teil der Menschheit in Saus und Braus lebt, auf Kosten der anderen – und der Zukunft. Um zum Bild von den diebischen Eltern zurückzukommen.Gute Eltern legen für ihre Kinder etwas auf die Seite, wenn irgendwie möglich. Möchten ihnen was mitgeben für den Lebensweg und sie nicht mit leerem Rucksack loszuschicken. Und damit sollten wir endlich beginnen! Vor Jahren wurde das Wort „enkeltauglich“ bei jeder Gelegenheit vorgezeigt und herumgereicht – bis es schlussendlich abgegriffen und zerfleddert auf der Müllkippe der Modeworte landete.Schade, denn es beschreibt sehr gut, was zu tun ist: Mit weniger auskommen und vor allem der kommenden Generation etwas überlassen. Den Boden der Zukunft nicht zertrampeln, sondern darauf was säen und wachsen lassen.Ja, was protzen und klotzen Leute nicht, um heute groß dazustehen und der Nachwelt in Erinnerung zu bleiben. Gut dastehen werden letztlich nur jene, die diese Welt nicht schlechter, sondern womöglich ein Stück besser hinterlassen als sie sie selbst betreten haben. Dafür kann jede und jeder was tun – am Rest dieses Jahres, an dem wir den geplagten Planeten schonen sollten.