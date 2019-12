Ab Samstag Sonne pur – aber auch Wind

In vielen Tälern weht am Samstag teils kräftiger Nordföhn, meldet der Landeswetterdienst. Das ganze Land dürfe sich dafür über die Sonne freuen. Überhaupt kommt es in den kommenden Tagen und über den Jahreswechsel hinaus zu Sonne pur, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter betont.



Ab heute nichts als Sonne. Ein Hoch begleitet uns durch das Wochenende und über den Jahreswechsel hinaus.

Sa ☀️

So ☀️

Mo ☀️

Di 🌤️

Mi ☀️

Do ☀️ — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) December 28, 2019

Auf den Bergen sei es aber insbesondere am Samstag stürmisch, so Peterlin. Windböen mit Spitzengeschwindigkeiten von über 100 km/h seien in den Bergen möglich.Aufgrund der Winde könne es auch in Teilen des Landes zu erheblicher Lawinengefahr kommen, heißt es vonseiten des Lawinenwarndienstes. In weiten Teilen des Landes herrsche Gefahrenstufe 3, erheblich. Frische Triebschneesammlungen bilden die Hauptgefahr. Den ausführlichen Lawinenreport gibt es hier

am