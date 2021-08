Ab Schulbeginn wieder 2 Mal in der Woche zum Nasenflügeltest?

2 Mal in der Woche Nasenflügeltest für die Schülerinnen und Schüler – oder daheim bleiben: Mit diesem „Rezept“ konnten die Schulen im April wieder öffnen. Wird das neue Schuljahr in der kommenden Woche auch mit dieser Regel starten? Die Entscheidung fällt in der Landesregierung – und sie könnte an einigen Punkten überraschend ausfallen. + Von Stephan Pfeifhofer