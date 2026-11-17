Die Details dazu stellte Bildungslandesrat Philipp Achammer, gemeinsam mit der Direktorin der Landesfachschule für Sozialberufe Hannah Arendt, Ulrike Egger, und dem Bürgermeister von Bruneck, Bruno Wolf, am heutigen Dienstag in Bruneck vor.<BR \/><BR \/>„Viele Jugendliche entscheiden sich mit 13 oder 14 Jahren für jenen Bildungsweg, der ihnen möglichst viele Türen offenlässt. Genau deshalb ist dieses neue Angebot so attraktiv: Es verbindet berufliche Qualifikationen mit der Möglichkeit zur Matura und eröffnet damit vielfältige Perspektiven für die Zukunft. Gleichzeitig stärken wir einen Bereich, in dem qualifizierte Fachkräfte schon heute dringend gebraucht werden“, sagte Bildungslandesrat Achammer in Bruneck. <BR \/><BR \/>Schuldirektorin Egger stellte die Neue vor: „Als wir 2013 erstmals diese Berufsfachschule für Pflege und Soziales eingeführt haben, hatten wir bereits die Überzeugung, dass ein maturaführender Ausbildungsweg eine sinnvolle Weiterentwicklung wäre. Mit den geänderten Rahmenbedingungen können wir dieses Modell nun in Bruneck umsetzen und berufliche Ausbildung, Praxiserfahrung und Reifeprüfung miteinander verbinden.“<BR \/><BR \/>Aus einer Herausforderung sei eine Chance entstanden, hob Bürgermeister Wolf hervor: „Mit der neuen Fachschule Gesundheit und Soziales stärken wir den Bildungsstandort Bruneck und schaffen gleichzeitig eine Antwort auf den steigenden Fachkräftebedarf in einer der wichtigsten Zukunftsbranchen.“<h3>\r\nMit dem dezentralen Ausbildungsangebot können<\/h3> Mittelschulabgängerinnen und Mittelschulabgänger innerhalb von vier Jahren das Berufsbildungsdiplom Sozialbetreuerin\/Sozialbetreuer und Pflegehelferin\/Pflegehelfer erwerben. In einem fünften Schuljahr können sie zusätzlich die staatliche Reifeprüfung ablegen. Ab dem zweiten Schuljahr sind (vergütete) Praktika ein fixer Bestandteil der Ausbildung. Diese ist zur Hälfte auf allgemeinbildende Inhalte ausgerichtet, zur Hälfte auf die berufliche Ausbildung. Das fünfte Schuljahr dient insbesondere der Vorbereitung auf die staatliche Reifeprüfung. <BR \/><BR \/>Das didaktische Konzept ist handlungs- und praxisorientiert, weshalb der Austausch mit den sozialen und gesundheitlichen Einrichtungen vor Ort ein wichtiges Element des Ausbildungsweges ist. Dieser richtet sich an Mittelschülerinnen und Mittelschüler, die gerne mit Menschen arbeiten, körperlich und psychisch belastbar sind, Einsatz zeigen möchten sowie Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und Ausdauer mitbringen. <BR \/><BR \/>Künftige Sozialbetreuerinnen und -betreuer sowie Pflegehelferinnen und -helfer können auf vielfältige Arbeitsmöglichkeiten zurückgreifen: Egal ob im Seniorenwohnheim, in den Arbeits- und Wohnbereichen für Menschen mit Behinderungen oder auch in der Sozialpsychiatrie, werden Fachkräfte aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich benötigt.<BR \/><BR \/> Die Einschreibungen starten am 15. Jänner 2027 und sind bis zum 15. Februar direkt bei der Landesfachschule für Sozialberufe „Hannah Arendt“ möglich. Vorab findet am 10. Dezember um 17 Uhr im Rathaus Bruneck ein Informationsabend statt, der allen Interessierten frei zugänglich ist.