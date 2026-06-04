Neben dem Ambulatorium für kleine Dringlichkeiten (AKD) sind auch der Pflegedienst, die Familienberatungsstelle, fachärztliche Ambulatorien sowie die Blutabnahmestelle seit gestern vor Ort verfügbar. „Weitere Dienste sollen in den nächsten Tagen dazukommen“, erklärte Michela Baraldi, die Koordinatorin des Gemeinschaftshauses von Leifers, gestern bei einer Besichtigung der Struktur in der Unterbergstraße 10.<BR \/><BR \/>Ob auch die Hausärzte des Bezirks künftig im Gemeinschaftshaus zu finden sein werden, sei derzeit noch offen. „Ich möchte klarstellen, dass die Hausärzte nicht gezwungen werden, ins Gemeinschaftshaus einzuziehen. Es ist für sie lediglich eine Möglichkeit auf freiwilliger Basis“, unterstrich Bürgermeister Giovanni Seppi gegenüber „S+“.<BR \/><BR \/><h3>\r\nPalliativdienst ab Ende des Sommers<\/h3>Ein weiteres Anliegen der Stadtverwaltung betrifft die Kinderärzte, die derzeit in der Nazario-Sauro-Straße 11 untergebracht sind. „Wir wollen alle medizinischen Dienste der Stadt in einer einzigen Struktur bündeln. Es gibt die Möglichkeit, die Kinderärzte im neuen Gemeinschaftshaus unterzubringen. Derzeit werden letzte Details geklärt“, erläuterte Seppi.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320222_image" \/><\/div>\r\nEbenfalls noch ungeklärt sei die Parkplatzsituation. Vor dem Gemeinschaftshaus gibt es einen Parkplatz, der gestern Vormittag allerdings bereits voll besetzt war – aber das nicht nur von Besuchern der Struktur. „Ich habe dem Land vor einigen Monaten vorgeschlagen, dass die Stadtpolizei den Parkplatz mittels einer Konzession führen könnte. Ich warte noch auf eine Antwort“, so der Bürgermeister. Noch nicht in Betrieb sind die zwölf Palliativbetten im dritten Stock. Der Dienst solle bis Ende des Sommers zur Verfügung stehen, hieß es gestern.<BR \/><BR \/><h3>\r\nGemeinschaftshaus ein „wichtiger Meilenstein“<\/h3>„Das Gemeinschaftshaus ist ein wichtiger Meilenstein für unsere gesamte Gemeinschaft“, freute sich Vizebürgermeisterin Debora Pasquazzo, die als Stadträtin für das Sanitätswesen zuständig ist. Im Vergleich zum alten Sozial- und Gesundheitssprengel sei das neue Gemeinschaftshaus für Leifers eine deutliche Aufwertung mit mehr Diensten und vor allem größeren Warteräumen.<BR \/><BR \/>„Positiv ist, dass die bestehenden Dienste ihre Kontaktdaten, also Telefonnummern und E-Mail-Adressen, beibehalten konnten“, betonte Pasquazzo. Das Gemeinschaftshaus ist von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr geöffnet.