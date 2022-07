Abe wurde während einer Wahlkampfrede erschossen

Shinzo Abe auf dem Weg zu einer Wahlkampfrede – kurz bevor er erschossen wurde. - Foto: © ANSA / JIJI PRESS

Nun wurden mehr Details bekannt: Abe wurde während einer Wahlkampfrede für seine Partei erschossen.„Der Verdächtige gab an, dass er einen Groll gegen eine bestimmte Organisation hege und die Tat begangen habe, weil er glaubte, dass der ehemalige Ministerpräsident Abe eine Verbindung zu ihr habe,“ sagte ein hochrangiger Polizeibeamter am Freitag.Tatverdächtig ist ein 41 Jahre alter Japaner, der noch am Tatort festgenommen wurde. Medienberichten zufolge feuerte der Mann zweimal mit einer selbst gebauten Schusswaffe auf den früheren Regierungschef, der vor einem Bahnhof eine Wahlkampfrede hielt. Der rechtskonservative Politiker brach daraufhin zusammen, blutete in der linken Brust und am Hals.Auf Videoaufnahmen von Reportern sind die beiden Schüsse zu hören. Am Tatort spielten sich dramatische Szenen ab. Helfer führten an dem auf der Straße liegenden Abe erste Herzmassagen durch, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auf dem Weg ins Krankenhaus soll der Politiker bei Bewusstsein gewesen sein.Bei dem Attentäter soll es sich um ein früheres Mitglied der Selbstverteidigungsstreitkräfte Japans handeln, hieß es. Er sei „unzufrieden“ mit Abe und habe ihn „töten“ wollen, wurde der Mann nach seiner Festnahme vom Fernsehsender NHK zitiert. Laut anderen Berichten sagte er, er habe „keinen Groll gegen Abes politische Überzeugungen“.Abe regierte Japan von Dezember 2012 bis September 2020, er war damit der am längsten amtierende Premier des Landes. Unter ihm rückte Japan nach Meinung von Kritikern deutlich nach rechts. Der 67-Jährige gehörte zu den entschiedenen Verfechtern einer Revision der pazifistischen Nachkriegsverfassung des Landes. Im Artikel 9 der Verfassung verzichtet Japan „für alle Zeiten auf den Krieg als ein souveränes Recht der Nation und auf die Androhung oder Ausübung von Gewalt als Mittel zur Beilegung internationaler Streitigkeiten“.Ministerpräsident Fumio Kishida hatte den Anschlag auf das Schärfste verurteilt. Der Angriff auf Abe während des Wahlkampfs für die Wahlen zum Oberhaus am Sonntag sei ein inakzeptabler Angriff auf das Fundament der japanischen Demokratie, sagte Kishida. Ihm sei kein Motiv für den „absolut unverzeihlichen“ Angriff bekannt, der sichtlich bewegte Politiker vor Journalisten.Der Anschlag in einem der sichersten Länder der Welt, das über äußerst scharfe Waffengesetze verfügt, schockierte nicht nur die Menschen in Japan. „Gewalt gegen politische Aktivitäten ist absolut inakzeptabel“, sagte ein Vertreter der Kommunistischen Partei Japans, für die Abes nationalistische Politik immer ein rotes Tuch war.Weltweit reagierten Politiker erschüttert. US-Präsident Joe Biden äußerte sich „fassungslos, empört und zutiefst traurig über die Nachricht, dass mein Freund Abe Shinzo während eines Wahlkampfauftritts erschossen wurde. Dies ist eine Tragödie für Japan und für alle, die ihn kannten“, hieß es am Freitag in einer Stellungnahme von Biden.EU-Außenbeauftragter Josep Borrell bezeichnete sich in einer Stellungnahme als „entsetzt“ von der „tragischen Nachricht“ und verurteilte das Attentat ebenfalls „aufs Schärfste“. Die Europäische Union verliere einen Freund, der dazu beigetragen habe, „die bilateralen Beziehungen in allen Bereichen zu vertiefen und zu stärken – eine wichtige Arbeit, die unter Ministerpräsident Kishida fortgesetzt wird“.NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bezeichnete sich als „tieftraurig über die abscheuliche Ermordung von Shinzo Abe, einem Verteidiger der Demokratie und meinem langjährigen Freund und Kollegen“. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich nach dem tödlichen Attentat „fassungslos und tieftraurig“.Auch die italienische Regierung kondolierte. “Italien ist über das schreckliche Attentat bestürzt, das Japan und die freie demokratische Debatte trifft„, teilte der Amtssitz von Regierungschef Mario Draghi am Freitag mit.