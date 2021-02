Abenteuer K2 vorbei: Tamara Lunger steigt ab

Der nepalesische Höhenbergsteiger Chhang Dawa Sherpa gab auf Instagram bekannt, dass die Bergsteiger des Seven Summit Treks den Versuch, den Gipfel des K2 zu erreichen, aufgeben: „Unser gesamtes Team ist sicher in Camp 3 angekommen.“ In den nächsten Stunden würde sich die Gruppe auf den Weg ins Basecamp machen – gemeinsam mit Tamara Lunger.Der 8611 Meter hohe K2-Gipfel im Karakorum in Pakistan ist der zweithöchste Berg der Welt und gilt als extrem schwierig zu besteigen. Die erste Winterbesteigung ist erst Mitte Jänner gelungen. Tamara Lunger war eine von 50 Bergsteigern aus aller Welt, die es ebenfalls versuchen wollten.

kn