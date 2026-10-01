„Uns bliebe als Antwort nur, Gebühren anzuheben, was wir nicht wollen“, sagt Merans Vizebürgermeister und Finanzstadtrat Nerio Zaccaria. Deshalb streckt man jetzt die Hände nach dem Land und einem Rotationsfonds aus.<BR \/><BR \/>Doch der Reihe nach: Öffentliche Angestellte warten im Schnitt zwei Jahre auf ihre Abfertigung, wenn sie in den Ruhestand treten oder den Dienstherrn wechseln. Ein Missstand, den Landesrätin Amhof für die Landesangestellten behoben hat. Das Land streckt den Mitarbeitern das Geld vor, die es in 90 Tagen erhalten, und erhält es beizeiten vom INPS zurück.<BR \/><BR \/>Nolens volens müssen die Gemeinden nachziehen. „Uns würde die schnelle Abfertigung aber vier Millionen Euro im Jahr kosten“, rechnet Bozens Bürgermeister Claudio Corrarati vor. Die Stadt Bozen hat über 1.000 Mitarbeiter, und man habe bereits begonnen, Geld auf die hohe Kante zu legen. Die Summe wiege aber schwer. Sie ist aus den laufenden Kosten zu stemmen, bei denen es in Gemeinden immer sehr eng zugehe. Zumindest brauche es eine Anschubfinanzierung über einen Rotationsfonds durch das Land, so Corrarati.<BR \/><BR \/> In diese Kerbe schlägt auch der Meraner Finanzstadtrat Nerio Zaccaria. Meran verfügt über etwas mehr als 400 Angestellte. Geschätzte 1,5 Millionen Euro würde es laut Zaccaria kosten, um ihnen die Abfertigung früher zukommen zu lassen. „Dieses Geld vorstrecken sorgt für Liquiditätsengpässe, bis das Geld wieder vom INPS zurückfließt“, so Zaccaria. Man arbeite deshalb auf einen Rotationsfonds mit dem Land hin. Dieses solle Mittel ganz oder zumindest teilweise auch für die Gemeinden vorstrecken. „Gelingt dies nicht, können wir das Vorhaben schnelle Abfertigung nur umsetzen, indem wir Gebühren und Abgaben anheben – und das wollen wir nicht“, sagt Zaccaria.<h3>\r\nOberstaller: „Eine raschere Auszahlung der Abfertigung an die Mitarbeiter wäre sehr positiv“<\/h3>In Brixen rechnet man mit Kosten von rund einer Million. Liquiditätsprobleme befürchtet man in der Bischofsstadt weniger. „Zumindest die Zinsen sollten uns vom Land ersetzt werden. Wenn es gelingt, einen Rotationsfonds einzurichten und das Geld vom Land vorgestreckt wird, umso besser“, meint Bürgermeister Andreas Jungmann.<BR \/><BR \/>Gemeinden-Präsident Dominik Oberstaller stellt klar, dass eine raschere Auszahlung der Abfertigung an die Mitarbeiter „sehr positiv“ wäre. Vor allem in den größeren Gemeinden mit viel Personal und dementsprechenden Wechseln fallen dafür am Start aber etliche Millionen Euro an. „Und das sind schon happige Brocken, weshalb wir mit dem Land nun Gespräche über Finanzierungsmöglichkeiten verhandeln wollen, die Löcher in den Kassen abfedern.“<BR \/><BR \/>Landesrätin Magdalena Amhof zeigt sich offen für einen Rotationsfonds. Sehr viel Geld brauche es am Start. Danach werde der Fonds durch die Rückflüsse des INPS gespeist. Anders als manche Bürgermeister glauben, seien die Gemeinden aber rechtlich nicht verpflichtet, schon 2027 schneller auszuzahlen. Die Möglichkeit würde im bereichsübergreifenden Vertrag festgelegt. „Jetzt ist noch ein entsprechender Passus im Bereichsvertrag der Gemeinden einzufügen. Ich rechne, dass dies 2027 passiert.“