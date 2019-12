Abgängiger Jugendlicher in Nordtirol tot aufgefunden

Zu einem tragischen Fund ist es am Sonntagabend in Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) in Nordtirol gekommen. Ein 16-jähriger Jugendlicher, der zuvor als vermisst gemeldet worden war, konnte nur noch tot aus einem Bachbett geborgen werden.