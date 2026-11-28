Am Abend des 20. November überprüften die Verwaltungsabteilung der Quästur Bozen, der Südtiroler Sanitätsbetrieb und das Amt für Brandverhütung gemeinsam ein Lokal in der Landeshauptstadt. Dabei wurden hygienische Mängel festgestellt. Zudem fehlten die vorgeschriebenen Brandschutzunterlagen. Der Inhaber muss die entsprechenden Dokumente nachreichen, andernfalls drohen weitere Maßnahmen.<BR \/><BR \/>Weitere Verstöße kamen bei einer Kontrolle am 25. November in einem Handelsbetrieb ans Licht. Gemeinsam mit der Stadtpolizei Bozen kontrollierten die Beamten der Quästur sowie Mitarbeiter des Dienstes für Lebensmittelhygiene und Ernährung die Räumlichkeiten.<BR \/><BR \/>Dabei entdeckten sie zahlreiche abgelaufene Lebensmittel – sowohl im Verkaufsbereich als auch in den Räumen im Untergeschoss. In einem Kühlschrank im Eingangsbereich, der für den Verkauf bestimmt war, befand sich zudem Milch, deren Verfallsdatum laut Aussendung bereits seit mehreren Tagen überschritten war. Für diesen Verstoß sind Verwaltungsstrafen zwischen 5.000 und 40.000 Euro vorgesehen.<BR \/><BR \/>Der Betreiber wurde aufgefordert, sämtliche abgelaufenen Lebensmittel zu entsorgen sowie die Räumlichkeiten zu reinigen und aufzuräumen. Die Einhaltung der Auflagen soll bei einer weiteren Kontrolle überprüft werden.<BR \/><BR \/>Auch bei der Preisauszeichnung stellten die Beamten Unregelmäßigkeiten fest. Die Preise der angebotenen Waren waren weder innerhalb noch außerhalb des Geschäfts angegeben. Dies betraf auch das zum Verkauf ausgestellte Fleisch in der Verkaufstheke.<BR \/><BR \/>Da der Betrieb bereits zuvor wegen fehlender Preisauszeichnungen verwarnt worden war, wird nun eine Verwaltungsstrafe von 2.000 Euro verhängt.