Abgestürzte Gondel am Lago Maggiore wird entfernt

169 Tage nach dem Seilbahnunglück am Lago Maggiore, bei dem 14 Menschen umkamen, wird die abgestürzte Gondel entfernt. Am heutigen Montag wird die am 23. Mai abgestürzte Kabine der Seilbahn Stresa-Mottarone mit einem Hubschrauber der Feuerwehr abtransportiert. Sie wiegt 1,5 Tonnen. Etwa 80 Bäume mussten laut Behördenangaben an der Unglücksstelle gefällt werden, um den Abtransport zu ermöglichen.