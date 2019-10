Abgestürzter Tourist nach aufwendiger Suchaktion lebend geborgen

Die Meldung kam bei der Landesnotrufzentrale über eine Rettungsleitstelle aus Deutschland rein. Da aber die angegebene Wegenummer falsch war konnten die Rettungskräfte den Mann nicht lokalisieren. Die Landesnotrufzentrale hat den Rettungshubschrauber des Aiut Alpin wurden zu einem Suchflug losgeschickt, auch er konnte den Abgestürzten nicht finden.





Erst nach längerer Überprüfung in Deutschland konnte das Kennzeichen des Autos in Erfahrung gebracht werden. Das Auto konnte dann nach längerer Suche auf den Parkplätzen in Obereggen und am Karerpass schließlich von der Bergrettung in Obereggen bei einem Hotel gefunden werden. Somit hatten die Rettungskräfte einen Anhaltspunkt wo sie suchen konnten. Unglücklicherweise war es in der Zwischenzeit schon finster geworden.Sofort wurde der Rettungshubschrauber Pelikan 2 zu einem Personentransport zur Pisahütte beauftragt. Mit 3 Flügen wurden 9 Bergretter zur Pisahütte geflogen um nach der abgestürzten Person zu suchen.Die Begleitperson konnte nach kurzer Zeit unterhalb der Pisahütte in erschöpfen Zustand und unterkühlt gefunden werden, sie konnte uns dann auch den ungefähren Standort der abgestürzten Person mitteilen. Die Person konnte dann gegen 22.30 Uhr von einem Suchtrupp in extrem steilem Gelände oberhalb von Forno/Moena ausgemacht werden. Nachdem sich kein Hubschrauber, weder in Südtirol noch Trient,der nachts eine Windenrettung macht, fand, musste der erschöpfte und stark unterkühlte Patient, nach der Schienung der Armfraktur und Wärmeerhaltung, es herrschten Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sowie starker Wind, in einer langwierigen Rettungsaktion wieder auf den Fußweg und anschließend langsam bis zum Biwak Sieff (zwischen Latemar und Moena) gebracht werden, wo der Trupp um ca. 2 Uhr nachts ankam. Da es dort eine Feuerstelle gibt konnten sich alle in der Hütte aufwärmen um am Morgen mit dem Rettungshubschrauber ausgeflogen zu werden. Der Patient kam ins Krankenhaus Bozen und die Bergretter rückten in die Rettungswache ein.In der Überzeugung 2 Personen in einer langwierigen Suche und Rettungsaktion vor weitaus schlimmeren Folgen bewahrt zu haben konnte der Einsatz um 7 Uhr des darauffolgenden Tages abgeschlossen werden.Die beiden Personen waren für diese Tour sehr schlecht ausgerüstet, hatten weder die entsprechende Kleidung noch Schuhe noch Proviant sowie kein Licht dabei.Neben der Bergrettung Welschnofen waren die Hubschrauber Aiut Alpin, Pelikan 2 und Pelikan 1, die Feuerwehr von Moena , das Weiße Kreuz Welschnofen und die Carabinieri beteiligt.

