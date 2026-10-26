Mit dem sogenannten „Goldring-Trick“ verunsicherten zwei Männer in den vergangenen Wochen Autofahrer im gesamten Eisacktal. Die Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Brixen konnten die beiden Kriminellen ausforschen und auf freiem Fuß anzeigen.<h3>\r\nMitleid ausgenutzt, Gewalt angewendet<\/h3>Die Masche der Täter folgte stets demselben Schema: In einem Wagen mit britischem Kennzeichen hielten die beiden Männer (29 und 30 Jahre alt) ahnungslose Autofahrer an. Sie täuschten eine Notlage vor und behaupteten, kein Geld und keinen Treibstoff mehr zu haben. Sobald sie das Mitleid ihrer Opfer geweckt hatten, boten sie minderwertigen Modeschmuck als angebliche Goldstücke zum Verkauf an.<BR \/><BR \/>In vielen Fällen knöpften sie den Betroffenen dadurch erhebliche Geldbeträge ab. Lief die Masche nicht wie gewünscht, machten die Betrüger auch vor Gewalt nicht halt und entwendeten den Opfern das Geld mit Ruck und Druck.<h3>\r\nZugriff in der Dantestraße<\/h3>Nachdem Anfang Oktober die ersten Anzeigen eingegangen waren, leitete die Polizei Brixen gezielte Ermittlungen ein. Mit Erfolg: Die Beamten spürten das Täterfahrzeug schließlich in der Brixner Dantestraße auf. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Ermittler zahlreichen Modeschmuck sicher, der exakt den Gegenständen aus den bisherigen Betrugsfällen entsprach.<BR \/><BR \/>Die beiden polizeibekannten rumänischen Staatsbürger wurden wegen schweren Betrugs sowie der Einfuhr und des Handels mit gefälschten Waren bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.<h3>\r\nPolizei warnt Bevölkerung<\/h3>Die Polizei ruft die Bevölkerung zu erhöhter Vorsicht auf. Wer Zeuge einer ähnlichen Masche wird oder Verdächtiges beobachtet, wird gebeten, sich umgehend über den Notruf 112 zu melden.