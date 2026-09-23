Die Vereinbarung sieht Schulungen für Mitarbeiter und Beamte des Regierungskommissariats vor. Sie sollen insbesondere bei Verfahren wie Familienzusammenführungen, Einbürgerungsanträgen oder der Legalisierung von Dokumenten mögliche Fälle von Menschenhandel oder Ausbeutung frühzeitig erkennen und entsprechende Schutzmaßnahmen einleiten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362645_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Abkommen stärkt zudem die Zusammenarbeit zwischen dem Regierungskommissariat und La Strada – Der Weg im Rahmen des Projekts „Alba“, das Opfer von Menschenhandel und schwerer Ausbeutung unterstützt. Auchvdie ehrenamtliche Organisation „Volontarius ODV“ und das Sozialkonsortium „Consis Onlus“ sind daran beteiligt.