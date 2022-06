Abkommen zwischen dem Land Südtirol und der UMCH

Das Abkommen mit dem UMCH in Hamburg ist eine der vielen Maßnahmen, die das Land Südtirol umsetzt, um junge Mediziner auszubilden und somit dem Ärtzemangel entgegenzuwirken. Im Falle der Ausbildung von Ärzten, finanziert das Land Südtirol für das kommende Studienjahr 18 Studienplätze in Humanmedizin am UMCH in Hamburg und weitere 25 Plätze an der Paracelsus Medizinischen Universität in Salzburg.Im Gegenzug verpflichten sich die angehenden Mediziner innerhalb von 10 Jahren nach Abschluss der Facharztausbildung oder der Ausbildung in Allgemeinmedizin mindestens 4 Jahre lang im Südtiroler Gesundheitsdienst zu arbeiten.Das Land Südtirol hat das Abkommen mit dem UMCH nach reichlicher Überprüfung der rechtlichen Voraussetzungen abgeschlossen. Die neue Außenstelle in Hamburg der Universitätsmedizin Neumarkt am Mieresch – einer sehr renommierten und traditionsreichen Universität in Rumänien – wurde vor einigen Jahren gegründet und der Prozess der Akkreditierung ist noch im Gange, da es sich dabei um einen komplexen und langwierigen Prozess handelt.Die Akkreditierung wird vollständig abgeschlossen sein, sobald die ersten Studierenden ihren Abschluss ablegen. Dieser Umstand hat jedoch keine Auswirkungen auf die Anerkennung der erworbenen Abschlüsse: Die Studierenden sind an der Universitätsmedizin Neumarkt am Mieresch inskribiert und deren universitärer Abschluss in Humanmedizin ist bereits seit Jahren in ganz Europa anerkannt.Dieser befähigt die Studierenden nach ihrer Grundausbildung einen Facharzt oder eine Ausbildung in Allgemeinmedizin im europäischen Raum zu absolvieren. Dies wurde uns und den Studierenden schriftlich von der Universität versichert und wurde rechtlich überprüft.Die Anerkennung von Teilabschnitten und einzelnen Studienleistungen hingegen, stellt immer eine Entscheidung der jeweiligen Universität oder Behörde dar. Dies geschieht in der Regel nie automatisch – wohingegen die Anerkennung des Studientitels automatisch für alle europäischen Länder erfolgt.Die Südtiroler Studierenden, die aktuell ihre Ausbildung am UMCH machen, sind über diese Details informiert und im ständigen Austausch mit der Abteilung Gesundheit des Landes.