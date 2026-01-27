Seit Juli gibt es das Abo „Fix 365“, das Nutzern um 250 Euro ein Jahr ab Kauf die Nutzung aller Öffis ermöglicht. Bislang haben es laut STA-Chef Joachim Dejaco 8.021 Südtiroler gekauft. Weitere 32.340 Nutzer kamen über den öffentlichen Dienst dazu. <BR \/><BR \/>Als Teil des Kollektivvertrags haben öffentliche Mitarbeiter Anrecht auf ein Jahresabo. Von 40.000 Mitarbeitern im bereichsübergreifenden Vertrag stellten nicht alle einen Antrag auf Aktivierung. „Manche interessiert es nicht, andere haben nur einen befristeten Vertrag und bekommen es nicht“, so Petra Nock (ASGB).<h3>\r\nMaues Interesse bei den Betrieben<\/h3>Noch mau ist das Interesse der Betriebe. Dabei hatte die STA im Oktober mit der Wirtschaft zur Offensive geblasen. „Das Abo ist der beste Weg zu Lohnerhöhungen“, so SWR-Chef Sandro Pellegrini.<BR \/><BR \/> Gewähre der Betrieb einem Angestellten 250 Euro brutto mehr Lohn, bringe das für den Mitarbeiter netto nur 150 Euro, koste den Betrieb aber 300 Euro (Lohn plus Sozialbeiträge). Umgekehrt koste das Abo den Betrieb aufgrund steuerlicher Absetzbarkeit nur 200 statt 250 Euro.