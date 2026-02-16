Wie Landesrat Daniel Alfreider auf eine Landtagsanfrage des Abgeordneten Paul Köllensperger (Team K) bekannt gibt, wurden seit der Einführung des Jahresabos am 1. Juni 2025 bis zum 2. Februar 2026 insgesamt 41.419 Abos ausgestellt. Rund 33.000 davon gingen an öffentlich Bedienstete, die im Rahmen des Kollektivvertrags Anspruch auf ein solches Jahresabo haben. <h3>\r\n„Es werden mehr Südtiroler umsteigen“<\/h3>Mit etwa 8.000 verkauften Jahresabos bleibt das Interesse unter den restlichen Südtirolern jedoch überschaubar. STA-Direktor Joachim Dejaco führt diesen zögerlichen Start auf die bestehenden Tarife zurück. „Viele Fahrgäste haben derzeit sehr günstige Konditionen, weil das System mit zunehmender Nutzung billiger wird“, gibt er zu bedenken. „Sobald diese Guthaben aufgebraucht sind, werden sicher mehr Südtirolerinnen und Südtiroler aufs Abo fix 365 umsteigen.“<BR \/><BR \/><BR \/>Auch in der Privatwirtschaft ist das Interesse bislang gering – auch wenn die STA das Abo als besonders attraktiven Weg zur Lohnerhöhung beworben hatte. Bisher hat erst ein Betrieb 93 Abos für seine Mitarbeiter erworben. Wie berichtet, stehe die STA aber mit zehn weiteren Betrieben in Kontakt. Über den Stand dieser Gespräche liegen derzeit jedoch keine näheren Informationen vor.