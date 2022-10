Abo-System immer gefragter: So verlieren Sie nicht den Überblick

Bei der so genannten „Subscription Economy“ werden digitale Dienste auf Basis eines Abonnements verkauft und gekauft. Es handelt sich dabei um eine Formel, die heute vor allem bei jungen Menschen sehr beliebt ist, aber nicht nur.Es gibt unzählige Beispiele: Diese reichen vom Streaming von Videos oder Musik über Abonnements von Zeitungen oder Online-Magazinen bis hin zum Kauf von Software auf Jahres- oder Monatsbasis, die es ermöglichen, immer über die aktuellste Version zu verfügen.All dies sind nützliche Instrumente, um die Kundschaft an sich zu binden, indem man ihnen möglicherweise einige Vorteile in Form von Funktionen, Preisnachlässen oder zusätzlichen Dienstleistungen bietet.Diese Art des Kaufs bietet den Verbrauchern zweifellos einige Vorteile und Annehmlichkeiten. Insbesondere kann sie Einsparungen beim Kauf von Waren ermöglichen, deren Kosten über einen längeren Zeitraum aufgeteilt werden und entfallen, wenn die Ware oder Dienstleistung nicht mehr benötigt wird. Außerdem lassen sich die Kosten, die im Allgemeinen für jeden Abonnementzeitraum (häufig monatlich) festgelegt werden, leichter vorhersagen und kalkulieren, was die Verwaltung der Ausgaben erleichtert.Es gibt so viele Abonnements, die aktiviert werden können, dass man Gefahr läuft, es zu übertreiben. Oftmals werden Dienste, die nicht genutzt oder nicht mehr benötigt werden, beibehalten. Jeder einzelne davon kostet vielleicht nur ein paar Euro, aber zusammengenommen können sie das Portemonnaie ganz schön strapazieren. „Wir raten Ihnen daher, Ihre Abonnements stets im Auge zu behalten, die häufig automatisch erfolgenden Abbuchungen zu überprüfen und Dienste, die Sie nicht nutzen oder nicht benötigen, zu kündigen“, so eine Aussendung der Verbraucherzentrale.Darüber hinaus bieten diese Dienste häufig eine kostenlose Probezeit und/oder eine automatische (spätere) Verlängerung des Abonnements an. In der Regel gibt es auch eine Frist für die Kündigung.Es ist daher immer notwendig, die Bedingungen bezüglich der Verlängerung und Kündigung vor Abschluss des Abonnements sorgfältig zu lesen.Denken Sie daran, dass der Anbieter (leider) nicht verpflichtet ist, Ihnen eine Mitteilung zu schicken, in der Sie an das bevorstehende Ablaufdatum und die Möglichkeit der Kündigung des Abonnements erinnert werden. Wenn Sie nicht oder nicht rechtzeitig kündigen, ist die Verlängerung rechtmäßig, und der Betrag kann nicht an Sie zurückerstattet werden.Achtung: Die automatische Verlängerungsklausel ist jedoch nur gültig, wenn sie ausdrücklich akzeptiert wird, d. h., mit einem “Ja“ oder einem zusätzlichen Häkchen für diese spezielle Klausel.Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ab dem 1. Januar 2022 die rechtlichen Garantien für digitale Waren und Dienstleistungen (auch wenn sie kostenlos sind und für den Zugang zum Dienst nur mit der Bereitstellung der persönlichen Daten “bezahlt“ wurde) erweitert wurden.Im Falle des schlechten Funktionierens hat man daher Anspruch auf die Wiederherstellung der Konformität der digitalen Dienstleistung, auf eine Preisminderung oder auf die Beendigung des Vertrags. Bei Beschwerden können Sie sich kostenlos an das Europäische Verbraucherzentrum in Bozen wenden.