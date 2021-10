Abriss von illegalen Mafia-Häuser in Rom: Gebäude sollen den Carabinieri anvertraut werden

50 Polizisten waren bei der Räumung im Einsatz. Roms neuer Bürgermeister Roberto Gualtieri bedankte sich bei der Polizei für „ein Eingreifen, das dazu beiträgt, die Präsenz des Staates wiederherzustellen“.Der Casamonica-Clan ist in Rom ein allseits bekannter Mafiaclan, dessen Mitgliedern die Behörden unter anderem Bestechung, Menschen-und Drogenhandel vorwerfen. Er tauchte zuletzt in zahlreichen Ermittlungen über Kriminalität und Mafiaaktivitäten in Rom auf.Die Bande Casamonica, deren Mitglieder der Minderheit der Roma angehören, fundiere ihre Macht auf einer soliden familiären Struktur sowie auf einer starken territorialen Verwurzelung. Die lokale Kriminellengruppe sei mit etablierten Clans der Camorra und der 'Ndrangheta eng verstrickt, berichteten die Ermittler.Die Casamonicas kamen im Sommer 2015 zu Weltruhm, als sie die Beerdigung von Clanchef Vittorio mit einer pompösen Beerdigung im Paten-Stil begingen – die Polizei schaute machtlos zu.

apa