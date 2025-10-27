Der Ball liegt bei den Juristen. In Trient indes rückt die Lösung näher. Am Freitag hat Innenminister Matteo Piantedosi in Trient eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach die Trentiner Landesregierung dem Staat ein verlassenes Gebäude – den Hof Visintainer – zwischen Autobahn und Umfahrung zur Verfügung stellt. Dort soll im nächsten Jahr ein Abschiebe-Zentrum für 25 ausländische Bürger eingerichtet werden, die sich ohne Erlaubnis im Staatsgebiet aufhalten und straffällig geworden oder als sozial gefährlich eingestuft sind.<BR \/><BR \/>Der Innenminister griff aber auch zum Telefon und meldete sich bei Südtirols Landeshauptmann. Bereits im April hatte er sich nämlich mit Arno Kompatscher verständigt, dass auch in Bozen ein Abschiebe-Zentrum mit 25 Plätzen eingerichtet werden soll. Als Standort dafür war eine Fläche im militärischen Teil des Flughafens in St. Jakob-Grutzen ausfindig gemacht worden, auf der auch das neue Bozner Gefängnis errichtet wird.<BR \/><BR \/>„Das Innen- und Justizministerium sind sich einig, dass das die beste Lösung ist“, bestätigte Arno Kompatscher gestern auf Anfrage der „Dolomiten“. „Es macht Sinn, wenn Gefängnis und Abschiebe-Zentrum angrenzend errichtet werden, weil sich viele Synergien ergeben, in erster Linie bei der Bewachung dieser Einrichtungen, aber auch bei der gesundheitlichen Versorgung der Insassen oder den psychologischen Diensten“, so der Landeshauptmann.<h3>\r\n„200 Gefängnisplätze für Bozen zu viel“<\/h3> Während das Innenministerium für die öffentliche Sicherheit und damit für Abschiebe-Zentren zuständig ist, obliegt die Verwahrung verurteilter Straftäter dem Justizministerium. Auch der Bau und die Führung von Gefängnissen gehören zu dessen Aufgaben. Nach einer öffentlichen Ausschreibung war die Condotte S.p.A. aus Rom als Sieger hervorgegangen, doch in der Folge befand das Justizministerium, dass 200 Gefängnisplätze für Bozen zu viele seien. <BR \/><BR \/>Die angedachte Unterteilung zwischen Gefängnis und Abschiebe-Zentrum käme daher wie gerufen. Allerdings hegen die Juristen in den Ministerien rechtliche Zweifel: Kann die Condotte, die in der Zwischenzeit in den Besitz der Holding Tiberiade der Familie Mainetti aus Rom übergegangen ist, beauftragt werden, statt des angedachten Gefängnisses ein kleineres zu bauen und angrenzend ein Abschiebe-Zentrum oder könnte diese Änderung angefochten werden, weil sie von der Ausschreibung abweicht? Vor allem hat der Innenminister ins Auge gefasst, den Bau des Abschiebe-Zentrums vorzuziehen. Auch dazu gibt es verwaltungsrechtliche Fragezeichen. <BR \/><BR \/>„Die Ministerien warten nun auf ein Gutachten der Staatsadvokatur“, erklärte dazu der Landeshauptmann. Er begrüße es aber, dass der neue Bozner Bürgermeister die Errichtung eines Abschiebe-Zentrum voll mittrage. „Die vorherige Stadtverwaltung hatte dazu nie klar Stellung bezogen“, sagte Kompatscher. In staatliche Abschiebe-Zentren werden Personen ausländischer Herkunft untergebracht, die über keine Aufenthaltsgenehmigung verfügen oder gegen die der Quästor eine Ausweisung verfügt hat. Die Regierung in Rom hat die Dauer der Festhaltung zuletzt von drei auf 18 Monate erhöht.