Abschiebungen: Mit dem Flugzeug zurück nach Tirana

Der albanische Staatsbürger war bereits vorher ausgewiesen worden und illegal nach Italien zurückgekehrt. Mit dem Flugzeug wurde er direkt nach Tirana ausgeflogen.3 Tunesier und ein Algerier wurden hingegen in Abschiebezentren gebracht und sollen ebenfalls in ihre Heimatländer geflogen werden, sobald alle Formalitäten geklärt sind. 2 von ihnen waren bereits wegen Eigentums- und Drogendelikten straffällig geworden, einer hatte bereits 3 Jahre in Haft verbracht.2 der Tunesier hatte die Polizei in einem verlassenen Gebäude am Stadtrand von Bozen aufgespürt. Sie waren erst kürzlich auf Sizilien gelandet.