Trauer vom Balkon: Musikkapelle verabschiedet gestorbenen Kameraden

Nur die engsten Familienangehörigen durften am Donnerstagvormittag in einer kurzen Feier mit Pfarrer Peter Lanthaler im Friedhof von St. Georgen Abschied nehmen von Andreas Pramstaller (74), der am Dienstag nach kurzer Krankheit aus ihrer Mitte gerissen wurde.Gerne hätte auch die Musikkapelle St. Georgen „ihren“ Ando auf seinem letzten Wege das Geleit gegeben. Aufgrund der Corona-Krise war ihr die dies aber verwehrt.Einen musikalischen Gruß wollten sie ihrem Kameraden aber dennoch nachschicken.

