Abschied nehmen vom Mordopfer von Lana

Ab Freitag und bis Sonntag ist die 78-Jährige in der St. Michaels-Kapelle in Niederlana aufgebahrt. Wie berichtet , wird ihrem langjährigen Lebensgefährten Karl Engelmayr zur Last gelegt, am Nachmittag des 18. Juli auf die ehemalige Geschäftsfrau 4 Mal mit einem Messer eingestochen zu haben, ein Stich war tödlich.Das Tatmotiv liegt weiter im Dunkeln. Engelmayr konnte vor dem Haftrichter keine Angaben machen.Am 20. August wird in der Pfarrkirche von Lana die Gedenkmesse für Maria Waschgler Erb gefeiert.

