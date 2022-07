Abschied nehmen von Josef Matzneller

Josef Matzneller mit Bischof Karl Golser - Foto: © Diözese

Josef Matzneller war Privatsekretär von Bischof Josef Gargitter, Kanzler am Bischöflichen Ordinariat, Assistent der Berufsgemeinschaft der Pfarrhaushälterinnen, Generalvikar der Bischöfe Wilhelm Egger, Karl Golser und Ivo Muser, Dompropst an der Kathedrale in Brixen und zweimal Diözesanadministrator. In den letzten Jahren wirkte er als Priesterseelsorger und als Präsident der Stiftung Hofburg in Brixen. Am 20. Juli ist Matzneller nach kurzer Krankheit gestorben.„Keine andere Person im Bistum hat die Diözese von innen her so miterlebt wie Josef Matzneller“, würdigt Bischof Muser den Verstorbenen. Der Trauergottesdienst für Josef Matzneller findet – wie berichtet – am Montag, 1. August, um 15 Uhr im Brixner Dom statt.Josef Matzneller wurde am 19. September 1944 in Aldein geboren und am 10. Oktober 1970 in Rom zum Priester geweiht. Nach der Priesterweihe studierte er bis 1975 in Rom. In der Folge war er bis 1991 als Privatsekretär des Bischofs tätig und zudem von 1989 bis 1996 Kanzler am Bischöflichen Ordinariat. Zusätzlich war er von 1993 bis 1996 geistlicher Assistent der Berufsgemeinschaft der Pfarrhaushälterinnen. Von 1996 bis 2016 war Matzneller Generalvikar.Von August 2008 bis März 2009 war er Administrator der Diözese Bozen-Brixen, und seit März 2009 (und bis 2016) wieder als Generalvikar tätig. Seit 2009 war er auch Kanonikus und Dompropst an der Kathedrale in Brixen. Am 18. September 2014 hat Bischof Muser Kanonikus Matzneller die Diözesanmedaille verliehen. Auf Ansuchen von Bischof Muser ernannte Papst Franziskus Matzneller nach seinem Ausscheiden als Generalvikar zum Monsignore. Dieser päpstliche Ehrentitel eines „Kaplans Seiner Heiligkeit“ wurde in unserer Diözese seit dem Konzil nicht mehr vergeben. Seit dem 1. September 2017 war Matzneller Präsident der Stiftung „Hofburg Brixen: Diözesanmuseum und Diözesanarchiv“.Der Sterbegottesdienst für Josef Matzneller wird am Montag, 1. August, um 15 Uhr im Brixner Dom gefeiert, anschließend wird Matzneller in der Arkade des Domkapitels im Friedhof von Brixen beerdigt. Ab Freitag, 29. Juli, und bis zum Trauergottesdienst ist Matzneller in der Kirche der Brixner Hofburg aufgebahrt.Dort wird am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 19 Uhr der Rosenkranz gebetet. Der Sterbegottesdienst wird unter der Leitung von Diözesanbischof Ivo Muser am Montag, 1. August, um 15 Uhr im Brixner Dom gefeiert. Anschließend erfolgt die Beisetzung im Friedhof von Brixen in den Arkaden des Domkapitels.Der Sterbegottesdienst wird vom Kirchensender Radio Grüne Welle (www.rgw.it) direkt übertragen.