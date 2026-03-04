Der Zweijährige war mit einem schweren Herzfehler zur Welt gekommen. Kurz vor Weihnachten hatte er ein Spenderherz transplantiert bekommen. Das Ersatzorgan funktionierte aber nie, weil es beim Transport von Bozen nach Neapel falsch gekühlt worden war. <BR \/><BR \/>Domenico starb schließlich am vorvergangenen Wochenende auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Neapel. Der Fall beschäftigt auch die Ermittler.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73793913_gallery" \/><BR \/><BR \/>Das Spenderherz war im Dezember aus Südtirol nach Neapel gebracht worden, offenbar in einer einfachen Kühlbox auf Trockeneis. Letzteres gilt nach ersten Erkenntnissen als entscheidend für die Schädigung des Organs. In Neapel wurde der Behälter geöffnet, das Herz war gefroren. <BR \/><BR \/>Das medizinische Personal versuchte vergeblich, es aufzutauen. Schließlich entschied der verantwortliche Herzchirurg nach eigenen Angaben mangels Alternativen, das Herz dennoch Domenico zu transplantieren. Neben der Staatsanwaltschaft hat sich auch das Gesundheitsministerium in Rom eingeschaltet.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/autopsie-an-domenico-herz-war-zum-zeitpunkt-der-entnahme-gesund" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet <\/a>wurde gestern die Autopsie an Domenico, dem kleinen Jungen, der an den Folgen einer misslungenen Herztransplantation starb, durchgeführt. Die ersten Ergebnisse liegen nun vor. Nach einer ersten Auswertung wurden keine Verletzungen am Herzen festgestellt, das in Bozen entnommen worden war und für Domenico bestimmt war.