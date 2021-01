Abschied von Agitu Gudeta – Heute beginnt ihre letzte Reise

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Freunde und Menschen, die der Ziegenhirtin aus Äthiopien wohlgesonnen waren, haben am Samstag an der Trauerfeier teilgenommen.Der Äthiopische Pfarrer von Rom, der Gudeta persönlich kennengelernt hatte, stand der Feier in Ge'ez, der Sprache, in der in Äthiopien kirchliche Feiern abgehalten werden, vor.Trients Bürgermeister Franco Ianeselli erinnerte an Agitu als eine, „die versucht hat, unsere verkehrte Welt zu verbessern. Wir sind stolz, dass sie unter uns war, und wir werden ihr Projekt weiterführen, so wie sie es aufgeschrieben hat“, sagte er.Bei einer Spendenaktion konnten insgesamt 100.000 Euro gesammelt werden.An Agitu Gudeta erinnert in Trient eine rote Bank, die am S.-Maria-Platz im Stadtzentrum steht : Hier hatte sie jeden Donnerstag die Produkte ihres Betriebs verkauft.Ihre Geschichte hat über Trient hinaus viele bewegt: Am Staatsbegräbnis in ihrer Heimat wird auch Staatspräsidentin Sahle-Work Zewde teilnehmen.Auch in Bozen und in Bruneck wurde der Verstorbenen gedacht.

d/stol