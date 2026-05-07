Die Trauerfeier für Anila Kurçani war geprägt von tiefer Anteilnahme der Stadtgemeinschaft. Neben der Familie und engen Angehörigen erwiesen auch zahlreiche Kollegen und Kaufleute des Bozner Obstmarktes der Verstorbenen die letzte Ehre. Kurçani war dort in der Önothek „Banco 11“ tätig und galt als geschätzte Mitarbeiterin.<BR \/><BR \/>Das tragische Unglück ereignete sich am Mittwoch in der vergangenen Woche kurz nach 8 Uhr morgens. Anila Kurçani war auf ihrem Fahrrad in der Vittorio-Veneto-Straße unterwegs, als sie auf der Höhe des Grieserhofs von einem Lkw erfasst wurde. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-toedlicher-verkehrsunfall-radfahrerin-von-lkw-erfasst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch den Notarzt starb die 46-Jährige noch an der Unfallstelle.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1307772_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Während des Trauerzugs drückten Freunde und Weggefährten ihre Wertschätzung mit Blumen und persönlichen Abschiedsworten aus. Die Verstorbene wurde als bescheidene und stets freundliche Frau gewürdigt.<BR \/><BR \/>Anila Kurçani hinterlässt ihren Ehemann und eine erwachsene Tochter. Der Fall hatte in Bozen auch die Debatte über die Verkehrssicherheit für Radfahrer in der Stadt erneut entfacht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-toedlichem-unfall-keine-einschraenkung-des-schwerverkehrs" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Stadträtin Johanna Ramoser, zuständig für Mobilität, war am Dienstag für einem Lokalaugenschein an der Unfallstelle vor dem Grieserhof.<\/a>