Abschied von Celine: „Was bleibt, ist die Liebe, die du uns gegeben hast“

Celine Frei Matzohl (†21) - Foto: © privat

Um 14 Uhr hat in der Pfarrkirche der Begräbnisgottesdienst begonnen. Die Kirche ist überfüllt, drinnen wie draußen.Ein heller Holzsarg, geschmückt mit rosa Blumen, steht im Kirchenschiff. Die Worte des Priesters wollen Trost spenden: „So wie der Schatten zum Licht gehört, so gehört der Tod zum Leben. Wir wissen, dass wir deine Stimme, dein Lachen nicht mehr hören werden. Wir würden gerne glauben, dass alles nur ein böser Traum ist. Doch wir tragen dich in unseren Herzen. Was bleibt, ist die Liebe, die du uns gegeben hast. Die kann nicht zerstört werden.“Eine Freundin sagt unter Tränen: „Einen besseren Schutzengel als Dich kann man sich nicht wünschen. Danke für unsere gemeinsame Zeit.“