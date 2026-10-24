Erst 17-jährig musste Jakob Lantschner sein junges Leben lassen. Er war am vergangenen Freitag in Jenesien mit seinem Motorrad tödlich verunglückt – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/jenesien-unter-schock-grosse-trauer-um-jakob-lantschner-17" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr zu diesem tragischen Unglück.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Der Abschied fiel unsagbar schwer. Aus nah und fern waren Angehörige und Freunde gekommen, um Jakob auf seinem letzten Weg zu begleiten: der Jahrgang 2008 und die Fußballfreunde, die Mitschüler und Arbeitskollegen, die Kollegen, mit denen er so viel erlebte, Bekannte, denen er viel bedeutete. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376706_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Sie alle sind gekommen und lassen die Familie in ihrem Schmerz nicht alleine“, sagte der Prior. Eine Laterne, die die Mitschüler gebastelt hatten, symbolisierte das Licht, das Jakob mit seinem fröhlichen Wesen brachte – überall, wo er hinkam. „Du leuchtest noch“, sang der Chor. <BR \/><BR \/>Von Jakobs Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, von seiner Freude am Beruf, der Begeisterung für die Bergwelt und dem Motorradfahren mit seinen Kollegen war im Rückblick auf das junge Leben die Rede.<BR \/><BR \/> Jakob hinterlässt die Eltern Edeltraud und Lukas – bekannt als Wirtsleute des Becherhauses – und seine Geschwister, die Zwillinge Nora und Luis.