Abschied von Peter Drassl

Dennoch fanden sich am Mittwoch viele Trauernde aus nah und fern in der Pfarrkirche in St. Pauls ein – im gebotenen Abstand – und nahmen Abschied von einem Großen der Südtiroler Theaterszene. Peter Drassl starb am Montag im Alter von 78 Jahren. Er hinterlässt seine Frau Henriette und seine Kinder Stefan, Ursula und Gerti.Seit 2018 hat Schauspieler Peter Drassl den Südtirolern mit einem „Montags-Lacher“ den Start in die Woche versüßt. In Gedenken an den Schauspieler gibt es hier seine 5 meist geklickten Videos.

stol/dol/br