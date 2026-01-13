Landeshauptmann Arno Kompatscher nahm am heutigen Dienstag im Beisein der Landesregierung die erste Eintragung in das Kondolenzbuch vor und würdigt die politische Lebensleistung des engagierten Juristen. Riz sei „einer der wichtigsten Mitgestalter der Südtirol-Autonomie gewesen, der mutig und klug für Südtirol und seine Anliegen gekämpft hat. Durch seine außerordentliche Fachkompetenz genoss Roland Riz auch über Südtirol hinaus, in Rom und international, großes Ansehen. Vor allem sein Sinn für das Machbare machte Riz zu einem prägenden Gestalter unserer Autonomie.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261053_image" \/><\/div>\r\nDas Kondolenzbuch für Roland Riz liegt in Absprache mit der Familie des Verstorbenen seit Dienstagmittag im Spiegelsaal im Landhaus 1 in Bozen auf. Wer den Verstorbenen mit einer Eintragung würdigen möchte, kann dies bis Freitag, 16. Jänner, an Wochentagen jeweils von 8 bis 18 Uhr tun, am Freitag von 8 bis 14 Uhr. Am Tag des Abschiedsgottesdienstes liegt das Kondolenzbuch im Dom von Bozen auf.<BR \/><BR \/>Im Anschluss wird das Buch im Namen der Landesregierung an die Familie des Verstorbenen übergeben.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/roland-riz-98-ist-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, verstarb der langjährige Bozner SVP-Politiker und Jurist gestern im Alter von 98 Jahren.