Abschiednehmen von Laura Perselli und Peter Neumair

Die Särge waren mit weißen Rosen geschmückt – ein schlichtes Zeichen des Abschieds von 2 geliebten Menschen, die so plötzlich und unerwartet aus dem Leben gerissen worden waren: Die Trauerfamilie und eine Vielzahl an Weggefährten, Freunden und Bekannten hatten sich zum Gottesdienst um 11 Uhr eingefunden, den Dekan Bernhard Holzner und Don Mario Gretter zelebrierten.Dekan Holzner sagte, an die Gemeinde gewandt: „Diese Särge werfen viele Fragen auf. Es gilt nicht, die Fragen zu verdrängen; sie werden uns ein Leben lang begleiten, ohne dass wir jemals befriedigende Antworten bekommen werden.“ Es gelte, zu lernen, mit den ungelösten Fragen umzugehen und mit ihnen zu leben.Auch Tochter Madé Neumair ergriff das Wort. Ihre Erinnerungen an die schicksalshaften Tage im Jänner, an die Suche nach den vermissten Eltern, die Ängste und schließlich die niederschmetternde Gewissheit, dass sie nicht wiederkehren würden, rührte viele der Anwesenden zu Tränen. „Ich fühle euch sehr sehr nahe bei mir, aber ich höre euch nicht. Ich merke, wie ihr mir entgleitet. Es ist, als ob eine Antenne kein Signal mehr empfangen würde“, sagte sie: „Mami und Papi, mir fehlen die Worte, um auszudrücken, wie dankbar ich euch bin. Ihr fehlt mir so. Ruhet in Frieden.“Laura Perselli und Peter Neumari waren am Abend des 4. Jänners von ihrem gemeinsamen Sohn Benno Neumair ermordet worden.Während der Leichnam von Laura Perselli am 6. Februar bei Neumarkt aus der Etsch geborgen wurde, entdeckte ein Passant am 27. April die sterblichen Überreste von Peter Neumair bei Trient Süd. Eine beispiellose Suchaktion war dem vorausgegangen.

