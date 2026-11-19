Die deutsche Tageszeitung „Bild“ veröffentlichte Auszüge aus dem Brief.<BR \/><BR \/>Das Schreiben soll von Alice verfasst worden sein, wobei beide Schwestern jedes Wort gemeinsam abgestimmt haben sollen. Darin erklären sie die Gründe für ihre einvernehmliche Entscheidung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386582_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>„Es tut uns leid, dass wir diesen Weg eingeschlagen haben, aber aufgrund unserer gesundheitlichen Einschränkungen hatten wir keine Lebensqualität mehr“, heißt es zu Beginn des Briefes.<h3>\r\nWas im Abschiedsbrief der Kessler-Zwillinge steht<\/h3>Ausschlaggebend für die Entscheidung war die zunehmende Verschlechterung des Gesundheitszustands beider Schwestern. <BR \/><BR \/>Neben Herzproblemen hatten sowohl Alice als auch Ellen ihren Geschmacks- und Geruchssinn vollständig verloren. Ellen litt zudem unter den Folgen eines Hirnstamminfarkts. „Wir waren an einem absoluten Tiefpunkt angelangt“, heißt es in dem Schreiben.<BR \/><BR \/>Eine wichtige Rolle spielte dabei auch die tiefe Verbundenheit der beiden Schwestern, die ihr Leben lang unzertrennlich gewesen waren. „Da wir gemeinsam auf die Welt gekommen sind, möchten wir sie auch auf einem gemeinsamen Weg wieder verlassen.“<BR \/><BR \/>Ihr Abschied war demnach eine wohlüberlegte Entscheidung, an der sie nicht mehr zweifelten. Der Brief endet mit bewegenden Worten:<BR \/>„Seid nicht traurig. Wir sind dankbar, dass es den assistierten Suizid gibt. Wir sind sicher, dass er uns viel Leid erspart hat. […] Wir wünschen euch alles Gute. Wir sehen uns auf Wolke Nummer sieben.“<h3>\r\nDie Umschläge in den Briefkästen<\/h3>Nach Recherchen der deutschen Presse hatten die Schwestern gemeinsam mit einer auf Sterbehilfe spezialisierten Organisation jedes Detail ihres Abschieds geplant. Bis zuletzt bewahrten sie darüber jedoch größtes Stillschweigen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386585_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am Abend vor ihrem Tod warfen sie die Abschiedsbriefe persönlich in die Briefkästen einiger enger Freunde. Jedem Umschlag legten sie ein persönliches Schmuckstück bei. Zudem enthielten die Briefe eine ausdrückliche Anweisung: Sie sollten nicht vor dem 18. November geöffnet werden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ein-letzter-gruss-der-kessler-zwillinge-was-ihr-abschiedspaket-verraet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a><BR \/><BR \/>Zu den Empfängerinnen gehörte auch die Sängerin und Schauspielerin Bibi Johns. Sie berichtete, dass sie vom Tod ihrer beiden Kolleginnen zunächst aus dem Radio erfahren hatte – noch bevor sie deren Abschiedsworte lesen konnte.